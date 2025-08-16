Megújul a tiszafüredi úti vasúti átjáró

Felújítják a tiszafüredi Kakukk úti vasúti átjárót – jelentette be hétfőn közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre azt írta, a munka részleteiről a helyszínen egyeztettek a MÁV munkatársaival. Kiemelte, a jelenlegi beruházás nem tartalmazza, de kérték, hogy a jövőben válasszák szét a gyalogos és az autós forgalmat az átjáróban. A vasúttársaság ígérete szerint ezt egy esetleges második ütemben valósíthatják meg. Hozzátette, a jelenlegi munkálatokat igyekeznek minél rövidebb idő alatt elvégezni, ez alatt a Tiszavégen lakóknak forgalomterelésre kell számítani a Belsőfokpart úti átjáró irányába. A kivitelezés megkezdéséről időben tájékoztatják majd a lakosságot.