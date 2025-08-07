1 órája
Hatalmas változás előtt áll a Tornyos iskola, rá sem lehet majd ismerni a 110 éves épületre
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően új fejezet kezdődhet a Jászapáti Általános Iskola és AMI székhelyének életében. Több mint háromszázmillió forintból teljesen megújul az iskola. Mutatjuk a projekt részleteit!
Jó hír a diákoknak és a pedagógusoknak: a TOP Plusz program keretében megújul az iskola Jászapátin. A 110 éves Tornyos iskola fejlesztése hozzájárul az oktatás korszerűsítéséhez, a megfelelő színvonalú és minőségű ellátáshoz.
Változás küszöbén: teljesen megújul az iskola
A TOP Plusz programban pozitív elbírálást kapott a Jászberényi Tankerületi Központ „A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyének – a 110 éves Tornyos iskola újjászületése” című projektje. A pályázaton közel 330 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az intézmény. A beruházás célja többek között a helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztés a jelen kor elvárásainak megfelelően, az intézmény pedagógiai eszközrendszerének korszerűsítése, a területi különbségek kiegyenlítése és az egyenlő esélyek megteremtése – tudtuk meg a beruházást bemutató sajtóközleményből.
A projektben kiemelt figyelmet kap a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, a közösségi terek, sportolási lehetőségek és a nyelvi képzés helyszínének kialakítása mellett az informatikai és egyéb eszközök, a mindennapos testnevelés, az alapfokú művészeti oktatás és tehetséggondozás feltételeinek a biztosítása.
Mindezeken túl a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges termek kialakítása és speciális eszközök beszerzése is nagy hangsúlyt kap. A beruházás során teljesen megújul a nagy múltú Tornyos iskola, hozzájárulva a korszerű, megfelelő színvonalú és minőségű oktatáshoz. Megkeresésünkre Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy a projekt jelenleg tervezési folyamatban van, a kivitelezési szerződést várhatóan jövő év elején kötik meg, ezután kezdődhet a kivitelezés.
