Rekordméretű méhpusztulás sújtja a jászsági méhészeket is, a túlélésért küzdenek

– Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk! A méhcsaládok sokasága az elmúlt télen elpusztult. Méhészeti, mézipari vészhelyzet van. A repce gyenge, az akác és a hárs nulla, a facélia gyenge, nyári vegyes lett egy kevés. Méhcsalád alapú segítséget kérünk, mert a természet karbantartására jövőre is szükség lenne – fogalmazta meg a méhészek segélykiállítását egy tóalmási mézfelvásárló a jászberényi mézvásáron. A figyelemfelhívó üzenetet egy táblára írta ki és helyezte el a standjánál, jelezve, hogy hatalmas a baj, veszélyben vannak a méhek és a méhészek.

A XXXVII. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó hangulatát beárnyékolta az ágazatot sújtó válság. A méhészek szakmai fórumot is tartottak, hogy kiutat keressenek a nehéz helyzetből

Fotó: Archív / Pesti József

Újabb problémákkal szembesültek idén a méhészek

A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, hogy egyre kilátástalanabb a hazai és az európai méhészek helyzete. Ahogy arról már beszámoltunk, az elmúlt időszakban történt negatív változások, többek között az orosz-ukrán háború gazdasági következményei, az évszázad aszálya, az infláció és a mézpiacot sújtó problémák súlyos válságba sodorták a méhészeti ágazatot hazánkban és Európában is. A gondokat fokozza, hogy az Ukrajnából és Kínából érkező méz kiszorította az Európai Unióban megtermelt mézet a piacról, az olcsó ukrán és kínai termékek áraival a magyar gazdák nem tudják felvenni a versenyt. A veszteségek és a kilátástalanság miatt egyre több méhész adja fel tevékenységét. Sajnos, a 2025-ös év sem sok jót hozott a méhészek számára, katasztrófális szezont zárnak.

Órási méhcsalád-veszteséggel indult az év. A szokásos 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekivágni a szezonnak a magyar méhészek. A tömeges méhpusztulás világszerte nagy gondot jelent

– kezdte előadását a jászberényi méhészfórumon Bross Péter.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke kiemelte, a szaktanácsadók segítségével végzett felmérés szerint a hazai veszteségek legnagyobb mértékben a mellékállású és a hobbiméhészeket sújtották, a főállású méhészek jobban meg tudták védeni a méhállományt.

– Ez egyértelmű üzenetet közvetít arra vonatkozóan, hogy a méhtartás egyre nagyobb szaktudást és egyre több időt igényel. Változó világunkban felértékelődik a szaktudás, a tájékozottság, a nyíltság és az alkalmazkodás – tette hozzá Bross Péter.