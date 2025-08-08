18 perce
Rekordméretű méhpusztulás sújtja a jászsági méhészeket is, a túlélésért küzdenek
Egyre mélyülő válság sújtja a méhészeti ágazatot – fogalmazták meg a szakemberek a jászberényi méhésztalálkozón. A tömeges téli méhcsaládpusztulás, a tavaszi fagyok és a virágok nektárhiánya miatt az idei év az elmúlt két-három évtized legrosszabb akácméztermését hozta. A méhészek kilátástalan helyzetét a kedvezőtlen piaci viszonyok, a bizonytalanság és az olcsó importméz is súlyosbítja.
– Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk! A méhcsaládok sokasága az elmúlt télen elpusztult. Méhészeti, mézipari vészhelyzet van. A repce gyenge, az akác és a hárs nulla, a facélia gyenge, nyári vegyes lett egy kevés. Méhcsalád alapú segítséget kérünk, mert a természet karbantartására jövőre is szükség lenne – fogalmazta meg a méhészek segélykiállítását egy tóalmási mézfelvásárló a jászberényi mézvásáron. A figyelemfelhívó üzenetet egy táblára írta ki és helyezte el a standjánál, jelezve, hogy hatalmas a baj, veszélyben vannak a méhek és a méhészek.
Újabb problémákkal szembesültek idén a méhészek
A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, hogy egyre kilátástalanabb a hazai és az európai méhészek helyzete. Ahogy arról már beszámoltunk, az elmúlt időszakban történt negatív változások, többek között az orosz-ukrán háború gazdasági következményei, az évszázad aszálya, az infláció és a mézpiacot sújtó problémák súlyos válságba sodorták a méhészeti ágazatot hazánkban és Európában is. A gondokat fokozza, hogy az Ukrajnából és Kínából érkező méz kiszorította az Európai Unióban megtermelt mézet a piacról, az olcsó ukrán és kínai termékek áraival a magyar gazdák nem tudják felvenni a versenyt. A veszteségek és a kilátástalanság miatt egyre több méhész adja fel tevékenységét. Sajnos, a 2025-ös év sem sok jót hozott a méhészek számára, katasztrófális szezont zárnak.
Órási méhcsalád-veszteséggel indult az év. A szokásos 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekivágni a szezonnak a magyar méhészek. A tömeges méhpusztulás világszerte nagy gondot jelent
– kezdte előadását a jászberényi méhészfórumon Bross Péter.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke kiemelte, a szaktanácsadók segítségével végzett felmérés szerint a hazai veszteségek legnagyobb mértékben a mellékállású és a hobbiméhészeket sújtották, a főállású méhészek jobban meg tudták védeni a méhállományt.
– Ez egyértelmű üzenetet közvetít arra vonatkozóan, hogy a méhtartás egyre nagyobb szaktudást és egyre több időt igényel. Változó világunkban felértékelődik a szaktudás, a tájékozottság, a nyíltság és az alkalmazkodás – tette hozzá Bross Péter.
Katasztrófális a helyzet, szinte teljesen eltűnt az akácméz
Az OMME elnöke évértékelő előadásában hangsúlyozta, hogy a 2025-ös akácméz-szezon az elmúlt 20-30 év legrosszabb eredményét hozta. Az a kevés, ami összejött, Nyugat-Magyarországon, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Nyugat-Somogy vármegyében termelődött, az ország keleti, középső és déli régióiban szinte teljesen kimaradt.
– Ennek okai összetettek. A tömeges téli méhcsalád-veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás, a méheket pusztító varroa atka elleni hatóanyagok hatástalanná válása egyaránt hozzájárult a kiábrándító eredményhez – mutatott rá a katasztórfális méztermés okaira az OMME elnöke.
Az idei méztermés a leggyengébb évek közé sorolható:
- a hárs nulla;
- a facélia gyenge;
- a selyemfű megszűnt;
- a napraforgó gyenge, közepes lett.
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a méhek szerepére, nélkülük ugyanis nincs élet, a globális élelmiszertermelés kétharmada függ a méhek beporzásától. Nélkülözhetetlenek az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában. A méhek és a méhészek védelme mindannyiunk számára fontossággal bír. Bross Péter fontos üzenetet fogalmazott meg. Úgy véli, akkor maradhatnak életben, ha közüggyé teszik a méhek és a méhészek sorsát.
„A társadalom nem tud fennmaradni beporzók nélkül, ha a méhészek bizonyos problémáit, gondjait nem osztják meg a többiekkel azzal a céllal, hogy méhészek által nem megoldható dolgokat a közösség nagyobb hatalmával, forrásaival rendezze”
– hangsúlyozta.
A szakmai előadásokon szó volt többek között a téli méhpusztulások okairól, vizsgálati eredményeiről, a kistermelő szabályok gyakorlati alkalmazásáról, és az Európai Unió mézpiacának helyzetéről.
Rendkívül nehéz időszakot élnek meg a jászsági méhészek is
Molnár Klaudia, a Jászsági Méhész Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a térségben már ősszel tapasztalták a méhcsaládok összeomlását.
– Ahol még akkor nem, ott kora tavasszal lett baj, úgyhogy a Jászságban a méhcsaládok pusztulása valószínűleg jóval magasabb, mint az országos átlag (51 százalék). Ebből adódóan tavasszal a repcekor még nem volt gyűjtőképes méhállomány, ezért repceméz minimális lett. A méhek hiánya és a kedvezőtlen időjárás miatt akácméz szintén minimális, napraforgóról sikerült valamennyit gyűjteni. Helyi és országos szinten is elmondható, hogy a mézhozam idén messze elmarad az előző évek eredményétől. Az okokat csak találgatjuk – számolt be a jászsági tapasztalatokról Molnár Klaudia.
A Jászsági Méhész Egyesület elnöke kitért arra is, hogy a hordós felvásárlási ár ugyan minimálisan emelkedett, de hiába, mert nincs méztermés, amit a méhészek el tudnának adni.
– Sokan nyáron kezdtek el először pergetni. Egy-két kivétel akad a méhészek között, mert akinél jól teleltek a méhek, annak elfogadható termése lett, de kiemelkedő hozamról senki nem tud beszámolni. Nehéz a helyzet, hiszen az éves költségeink továbbra is megvannak, de bevétel nincs, vagy ami van, az töredéke a megszokottnak. Van olyan méhész, aki akácmézből 20-30 hordót szokott pergetni, idén azonban egy darab hordója sem lett. A kilátástalanság, kedvezőtlen piaci helyzet miatt térségünkben is egyre többen hagyják abba a méhészkedést – tette hozzá Molnár Klaudia, aki felhívta a fogyasztók figyelmét, hogy lehetőleg termelőktől vásároljanak mézet, hogy a méhcsaládokat fenn tudják tartani a méhészek.