Napokra leáll egy rendkívül fontos szolgáltatás, így készüljön rá, ha önt is érinteni fogja

Karbantartási munkák miatt a Móra Ferenc úton és környékén szeptember 10-én 7 órától szeptember 12-én 20 óráig minden távfűtött épületében szünetel a használati melegvíz-szolgáltatás – tájékoztatott hivatalos oldalán Szolnok önkormányzata.

A Széchenyi után a Móra lakótelepen és környékén is szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás

Fotó: Bozsó Katalin / Kelet-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ezekben az utcákban nem lesz melegvíz

A munkálatok a Szolnok ispán körút, Móra Ferenc út, Fiumei utca, Ady Endre út, Tófenék utcákat érintik. A lakók ez alapján tervezzék azt az időszakot, így készüljenek majd azokra a napokra. Mint korábban beszámoltunk, a Széchenyi lakótelepen szeptember 1. és 4. között szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás.