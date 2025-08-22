31 perce
Ezt jó, ha tudja! Ezeken a helyeken hétfőtől már nem áll meg a busz
Változik a helyi járatok közlekedése – olvasható a MÁV-csoport honlapján. Mutatjuk, mikor lép életbe az új autóbusz-közlekedési menetrend Jászberényben.
Megérkezett az új menetrend
Augusztus 25-től, hétfőtől változik Jászberény helyi járatainak közlekedése. A Hatvani út és az Electrolux között közlekedő járatok a Kossuth Lajos utca helyett a Rákóczi úton át, a Jászberényi Campus és az általános iskola megállóhelyek érintésével közlekednek. A Szél utca, a Fuvaros utca és a Lakótelep megállóhelyeket az 1-es járat a továbbiakban nem érinti. A Túzok utca és a Sírkert utca megállóknál a vasútállomás és az Electrolux felé is a Gyöngyösi utca irányú megállóban lehet felszállni – tájékoztatta az utasokat a MÁV. Az augusztus 25-től érvényes menetrendek megtekinthetők a szolgáltató honlapján.
