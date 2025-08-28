augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menetrendváltozás

4 órája

Változás lép életbe a szolnoki közlekedésben

Címkék#forgalomkorkátozás#Volán#menetrendváltozás

Egy fontos útszakasz ideiglenes lezárása miatt több helyi- és helyközi buszjárat is más útvonalon közlekedik majd augusztus 28-án és 29-én. Mutatjuk, mire figyelj, ha aznap busszal utazol.

Dobos Zsófia Tünde

2025. augusztus 28-án (csütörtökön) 7:00-tól augusztus 29-én (pénteken) 17:00-ig munkálatok miatt lezárják Szolnokon az Ady Endre utat, így ezen a helyi és helyközi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek – írta a  Voláninform.

A menetrendváltozás helyközi- és helyi járatok terén
Forrás: Szoljon.hu Archív

Helyközi járatok menetrendváltozása

A Volán közleménye szerint, a 3617, 4600, 4601, 4603 járatok, melyek Abonyba, valamint a Jászság és Tószeg/Tiszavárkony irányába közlekedő autóbuszok, ideiglenesen a Szántó körúton át közlekednek, így kimarad a McDonald’s megálló, helyette ideiglenes megálló a Mikes utcánál (Lidl előtt) áll meg.

Helyi járatok menetrendváltozása

 A vasútállomás irányába közlekedő helyi autóbuszok a Kormányhivatal / Vásárcsarnok megállóhelyek után a Boldog Sándor István körút – Baross úton át terelve közlekednek. 

Kimarad: az Autóbusz-állomás, Sarló utca, McDonald’s és Interspar megálló. 

Ideiglenes megállók: Szapáry út, Móricz Zsigmond utca, Jólét ABC.

Változást érintő járatok: 3, 35, 10, 10A, 12, 12A, 15, 32, 36, 44, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A

A 44-es járat a 13-as kocsiállásról indul a Coop előtt. A Vasútállomás/Thököly út felől az Ady Endre út felé változatlan a közlekedés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu