Változás lép életbe a szolnoki közlekedésben

2025. augusztus 28-án (csütörtökön) 7:00-tól augusztus 29-én (pénteken) 17:00-ig munkálatok miatt lezárják Szolnokon az Ady Endre utat, így ezen a helyi és helyközi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek – írta a Voláninform.

A menetrendváltozás helyközi- és helyi járatok terén

Forrás: Szoljon.hu Archív

Helyközi járatok menetrendváltozása

A Volán közleménye szerint, a 3617, 4600, 4601, 4603 járatok, melyek Abonyba, valamint a Jászság és Tószeg/Tiszavárkony irányába közlekedő autóbuszok, ideiglenesen a Szántó körúton át közlekednek, így kimarad a McDonald’s megálló, helyette ideiglenes megálló a Mikes utcánál (Lidl előtt) áll meg.

Helyi járatok menetrendváltozása

A vasútállomás irányába közlekedő helyi autóbuszok a Kormányhivatal / Vásárcsarnok megállóhelyek után a Boldog Sándor István körút – Baross úton át terelve közlekednek.

Kimarad: az Autóbusz-állomás, Sarló utca, McDonald’s és Interspar megálló.

Ideiglenes megállók: Szapáry út, Móricz Zsigmond utca, Jólét ABC.

Változást érintő járatok: 3, 35, 10, 10A, 12, 12A, 15, 32, 36, 44, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A

A 44-es járat a 13-as kocsiállásról indul a Coop előtt. A Vasútállomás/Thököly út felől az Ady Endre út felé változatlan a közlekedés.