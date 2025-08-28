Itt a szeptemberi menetrendfrissítés: ez minden utast érint a Jászkunságban!

Nemcsak új tanév, új Volán-menetrend is érvénybe lép szeptember 1-től – közölte a MÁV-csoport. Mutatjuk, hogyan érinti majd ez Jász-Nagyun-Szolnok vármegyét.

Figyelem, hamarosan itt a menetrendváltozás!

Menetrendváltozás a Jászkunságban

A menetrendváltozás több helyközi buszjáratot is érint majd, és megkönnyíti az iskolába- és a munkábajárást.

498 Nagykáta – Jászberény

Az iskolai előadási napokon 7:25-kor Jászberény, Autóbusz-állomásról Nagykátára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:15-kor indul és menetidő-korrekcióval közlekedik.

Az iskolai előadási napokon 6:40-kor Nagykáta, Vasútállomás megállóhelyről Jászberénybe közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.

499 Jászberény – Nagykáta

534 Szolnok – Abony

A munkanapokon 6:40-kor Abony, Kossuth tér megállóhelyről Szolnokra közlekedő autóbusz 6:35-kor indul, és iskolai előadási napokon Szolnok, Waldorf iskola megállóhelyig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Tanszünetben munkanapokon a járat változatlanul Szolnok, Autóbusz-állomásig közlekedik.

4622 Szolnok – Rákóczifalva

A munkanapokon 15:50-kor Szolnok, Vasútállomás megállóhelyről Rákóczifalvára közlekedő autóbusz csak tanszünetben munkanapokon közlekedik. Iskolai előadási napokon az autóbusz a 4622 vonalon Tiszaföldvárig közlekedik.

4620 Szolnok – Rákóczifalva – Martfű – Cibakháza

Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 15:50-kor Szolnok, Vasútállomás megállóhelyről Szolnok – Rákóczifalva, József Attila út – Martfű – Tiszaföldvár útvonalon.

A munkanapokon 14:20-kor Szolnok, vasútállomás megállóhelyről Homokra közlekedő autóbusz Martfű, Autóbusz-állomásról 15:08-kor indul tovább.

A munkanapokon 15:25-kor Homok, vasútállomás megállóhelyről Martfűre közlekedő autóbusz 15:30-kor indul.

4630 Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony

Az iskolai előadási napokon 5:50-kor Tószeg, Vörösmarty utca megállóhelyről Szolnokra közlekedő autóbusz 5:45-kor indul.

4715 Karcag – Kisújszállás – Mezőtúr

Az iskolai előadási napokon 9:20-kor Mezőtúr, Autóbusz-állomásról Kisújszállásra közlekedő autóbusz módosított útvonalon, Mezőtúr, Vasútállomás érintésével közlekedik.