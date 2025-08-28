augusztus 28., csütörtök

2 órája

Itt a szeptemberi menetrendfrissítés: ez minden utast érint a Jászkunságban!

Címkék#Volán#MÁV-csoport#menetrendváltozás

Figyelem, utazók! Több, a Jászkunságot is érintő menetrendváltozás érkezik szeptember 1-jén. Mutatjuk a teljes listát!

Dobos Zsófia Tünde

Nemcsak új tanév, új Volán-menetrend is érvénybe lép szeptember 1-től – közölte a MÁV-csoport. Mutatjuk, hogyan érinti majd ez Jász-Nagyun-Szolnok vármegyét.

Figyelem, hamarosan itt a menetrendváltozás!
Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu Archív

Menetrendváltozás a Jászkunságban

A menetrendváltozás több helyközi buszjáratot is érint majd, és megkönnyíti az iskolába- és a munkábajárást.

498 Nagykáta – Jászberény

  • Az iskolai előadási napokon 7:25-kor Jászberény, Autóbusz-állomásról Nagykátára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:15-kor indul és menetidő-korrekcióval közlekedik.
  • Az iskolai előadási napokon 6:40-kor Nagykáta, Vasútállomás megállóhelyről Jászberénybe közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.

499 Jászberény – Nagykáta

Az autóbuszok menetrendje jelentősen változik ezen az útvonalon. További információért kísérje figyelemmel a 

534 Szolnok – Abony

A munkanapokon 6:40-kor Abony, Kossuth tér megállóhelyről Szolnokra közlekedő autóbusz 6:35-kor indul, és iskolai előadási napokon Szolnok, Waldorf iskola megállóhelyig meghosszabbított útvonalon közlekedik. Tanszünetben munkanapokon a járat változatlanul Szolnok, Autóbusz-állomásig közlekedik.

4622 Szolnok – Rákóczifalva

A munkanapokon 15:50-kor Szolnok, Vasútállomás megállóhelyről Rákóczifalvára közlekedő autóbusz csak tanszünetben munkanapokon közlekedik. Iskolai előadási napokon az autóbusz a 4622 vonalon Tiszaföldvárig közlekedik.

4620 Szolnok – Rákóczifalva – Martfű – Cibakháza

  • Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 15:50-kor Szolnok, Vasútállomás megállóhelyről Szolnok – Rákóczifalva, József Attila út – Martfű – Tiszaföldvár útvonalon.
  • A munkanapokon 14:20-kor Szolnok, vasútállomás megállóhelyről Homokra közlekedő autóbusz Martfű, Autóbusz-állomásról 15:08-kor indul tovább.
  • A munkanapokon 15:25-kor Homok, vasútállomás megállóhelyről Martfűre közlekedő autóbusz 15:30-kor indul.

4630 Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony

Az iskolai előadási napokon 5:50-kor Tószeg, Vörösmarty utca megállóhelyről Szolnokra közlekedő autóbusz 5:45-kor indul.

4715 Karcag – Kisújszállás – Mezőtúr

Az iskolai előadási napokon 9:20-kor Mezőtúr, Autóbusz-állomásról Kisújszállásra közlekedő autóbusz módosított útvonalon, Mezőtúr, Vasútállomás érintésével közlekedik.

4755 Nagyiván – Tiszaörs – Tiszafüred

  • Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 6:25-kor Tiszafüred, Autóbusz-állomásról Nagyivánig.
  • Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 7:05-kor Nagyiván, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Tiszafüredig.
  • Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 15:05-kor Tiszafüred, Autóbusz-állomás megállóhelyről Nagyivánra.
  • Új autóbusz indul iskolai előadási napokon 15:45-kor Nagyiván, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Tiszafüredig.

4760 Tiszafüred – Tiszaroff – Kunhegyes

A munkanapokon 5:25-kor Tiszafüred, Autóbusz-állomásról Abádszalókra közlekedő autóbusz 5:30-kor indul.

Új nevet kap az egyik buszmegálló Szolnokon

Szeptember első napjától a szolnoki Waldorf iskola Tallinn városrész néven kerül be a buszok menetrendjébe.

 

