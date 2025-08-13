4 órája
Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!
Egy esküvő megszervezését sokan már egy évvel a kitűzött dátum előtt elkezdik, hiszen a nagy napon minden menyasszony és vőlegény célja, hogy, hogy a ceremónia és az azt követő, hajnalig tartó mulatság is zökkenőmentesen, a terveknek megfelelően valósuljon meg. De vajon mennyibe kerül egy esküvő idén? Íme a legfrissebb tapasztalatok!
Esküvői helyszínekben és szolgáltatókban bőven akad választék Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, illetve a térségben, az árak azonban jelentősen eltérhetnek. Összegyűjtöttük, hogy 2025-ben mennyibe kerül egy esküvő, és milyen főbb költségekkel érdemes előre kalkulálni.
Mennyibe kerül egy esküvő? Mutatjuk a részleteket!
Mondhatni, annyiba, amennyit az ifjú pár hajlandó rászánni a nagy napra. Lehet kisebb költségvetésű, visszafogott lakodalmat szervezni, de a fényűző, minden részletében prémium esküvők esetében a határ szinte a csillagos ég.
Egy átlagos esküvőn ezek a költségek szinte elkerülhetetlenek:
- helyszínbérlés;
- vendéglátás;
- ruházat;
- dekoráció és virágok;
- meghívók és nyomtatott anyagok;
- torta és sütemény;
- fotós, ceremóniamester, zenész.
Fontos tétel a helyszínbérlés és vendéglátás
Vármegyénkben káprázatos esküvői helyszínek közül válogathatnak a házasodni vágyók, mind hangulatban, mind árkategóriában. A legolcsóbb opció már 30 ezer forinttól elérhető, ami általában egy egyszerű terem bérlését jelenti, míg egy romantikus, tóparti helyszín ára akár 700 ezer forintig is felkúszhat. Fontos kiemelni, hogy egyes rendezvényhelyszínek egy bizonyos intervallumra biztosítják a megadott árért a helyszínt, és amennyiben azt a násznép túllépi, felárat számolhatnak fel.
A legtöbb helyszín a vendéglátást is biztosítja, és a menüsor ára 15 ezer forinttól egészen 46 ezer forintig terjedhet fejenként. A menyasszonyi torta pedig külön tétel a költségvetésben – szeletenként átlagosan 1000 forinttal érdemes kalkulálni. Az italok számítása a legtöbb helyszínen fogyasztás alapján történik, ám akadnak helyszínek, ahol korlátlanul biztosítják a menüsor részeként.
Elegáns dekorációk, káprázatos virágkompozíciók
Amennyiben a dekorációt szakemberre bízzuk, annak költsége akár több százezer forintra is rúghat. Egyre több pár választja azt a megoldást, hogy családi vagy baráti segítséggel díszíti fel a helyszínt, amennyiben erre a választott terem lehetőséget ad. Ez azonban időigényes és logisztikailag is körülményes lehet – hiszen rengeteg a teendő a végső rajt előtt –, ezért érdemes alaposan mérlegelni. Némi kreativitással és összefogással ugyanakkor egyedi, személyre szabott dekoráció valósítható meg.
A nagy nap öltözékeire is megéri költeni!
A másik tétel, melynek ára szinte a végtelenségig emelkedhet, a hófehér menyasszonyi ruha. Bérlés esetén az árak 150 ezer forint körül kezdődnek, de könnyen 300 ezer forint fölé ugorhatnak. Ellenben, ha a menyasszony a vásárlás mellett dönt, a költség jellemzően magasabb lehet. Egyre többen választják a használt ruha vásárlását is, hiszen így jelentős összeget lehet megtakarítani, miközben különleges, akár márkás darabokhoz is hozzá lehet jutni, sokszor féláron.
A férfiak öltözéke általában kedvezőbb árfekvésű, hiszen egy teljes öltöny-szett akár már 90 ezer forintért is megvásárolható. A különlegesebb, prémium minőségű vagy egyedi szabású darabok ára azonban itt is könnyen az említett ár többszörösére emelkedhet.
A zenészektől a fotósokig mindenki elkéri az árát
Tagadhatatlan, hogy egy tehetséges zenész, remek fotós, vagy egy humoros ceremóniamester minden fillért megér. A zenészek ára általában 100 és 300 ezer forint között mozog, a fotósoké 200 és 300 ezer forint körül, a ceremóniamesterek – hagyományosabb lagzikon persze még mindig vőfélyeknek hívják őket – pedig 180 és 250 ezer forint között kérnek szolgáltatásaikért – természetesen a tapasztalat, a helyszín és az extra kérések mind befolyásolhatják a végösszeget.
