Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!

Esküvői helyszínekben és szolgáltatókban bőven akad választék Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, illetve a térségben, az árak azonban jelentősen eltérhetnek. Összegyűjtöttük, hogy 2025-ben mennyibe kerül egy esküvő, és milyen főbb költségekkel érdemes előre kalkulálni.

Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Mutatjuk!

Fotó: Archív / Pesti József / Forrás: Illusztráció

Mennyibe kerül egy esküvő? Mutatjuk a részleteket!

Mondhatni, annyiba, amennyit az ifjú pár hajlandó rászánni a nagy napra. Lehet kisebb költségvetésű, visszafogott lakodalmat szervezni, de a fényűző, minden részletében prémium esküvők esetében a határ szinte a csillagos ég.

Egy átlagos esküvőn ezek a költségek szinte elkerülhetetlenek:

helyszínbérlés;

vendéglátás;

ruházat;

dekoráció és virágok;

meghívók és nyomtatott anyagok;

torta és sütemény;

fotós, ceremóniamester, zenész.

Fontos tétel a helyszínbérlés és vendéglátás

Vármegyénkben káprázatos esküvői helyszínek közül válogathatnak a házasodni vágyók, mind hangulatban, mind árkategóriában. A legolcsóbb opció már 30 ezer forinttól elérhető, ami általában egy egyszerű terem bérlését jelenti, míg egy romantikus, tóparti helyszín ára akár 700 ezer forintig is felkúszhat. Fontos kiemelni, hogy egyes rendezvényhelyszínek egy bizonyos intervallumra biztosítják a megadott árért a helyszínt, és amennyiben azt a násznép túllépi, felárat számolhatnak fel.

A legtöbb helyszín a vendéglátást is biztosítja, és a menüsor ára 15 ezer forinttól egészen 46 ezer forintig terjedhet fejenként. A menyasszonyi torta pedig külön tétel a költségvetésben – szeletenként átlagosan 1000 forinttal érdemes kalkulálni. Az italok számítása a legtöbb helyszínen fogyasztás alapján történik, ám akadnak helyszínek, ahol korlátlanul biztosítják a menüsor részeként.

Elegáns dekorációk, káprázatos virágkompozíciók

Amennyiben a dekorációt szakemberre bízzuk, annak költsége akár több százezer forintra is rúghat. Egyre több pár választja azt a megoldást, hogy családi vagy baráti segítséggel díszíti fel a helyszínt, amennyiben erre a választott terem lehetőséget ad. Ez azonban időigényes és logisztikailag is körülményes lehet – hiszen rengeteg a teendő a végső rajt előtt –, ezért érdemes alaposan mérlegelni. Némi kreativitással és összefogással ugyanakkor egyedi, személyre szabott dekoráció valósítható meg.