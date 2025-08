Kaland a Zagyvánál 1 órája

40 centis vízben zajlott a küzdelem, kifogták a folyó legkeresettebb óriását

Egy üzenet küldése közben rándult meg a bot a Zagyva partján, és mire Bakó István feleszmélt, már egy több mint 36 kilós harcsa húzta a damilt, ráadásul egy pontyozó horgon, süllőző felszereléssel. A horgász, aki korábban már egy nála is hosszabb harcsát fogott, most ismét bebizonyította, hogy a vízparton bármi megtörténhet, ha jókor van jó helyen az ember, még akkor is, ha derékig kell merülni érte a folyóba.

A Zagyva partján horgászott István, és elmondása szerint egyáltalán nem úgy készült, hogy szerda éjszaka egy méretes harcsa akad majd horgára. Korábban már sikerült elérnie egy személyes mérföldkövet, amikor a 197 centiméteres férfi egy saját magasságát is meghaladó, több mint két méteres és 54 kilogrammos harcsát fogott ki. Most pedig ismét egy emlékezetes és eredményes horgászatot tudhat maga mögött. Ismét méretes harcsa akadt a férfi botjára

Fotó: Beküldött / Forrás: Bakó István Az újabb méretes harcsa Újszász és Szászberek között akadt horgára Bakó István törökülésben ült a parton, és telefonján éppen egy üzenetet küldött el, amikor észrevette, hogy megrándult horgászbotja. Ezúttal nem volt nála kapásjelző, csupán a mozgásra figyelt fel. Felszerelésével nem volt felkészülve arra, hogy egy óriási harcsa bukkan fel a horog környékén. — Ránéztem, és láttam, hogy a damil megrándul, majd enyhül a feszülés, és ekkor cselekedtem. Kellett is, hiszen már jött felém a hal. Először nem is érzékeltem, hogy mekkora lehet, igazából fel sem akartam kelni. Azonban amikor egy erősebbet húzott, akkor felálltam, és abban a pillanatban megindult, mint egy puskagolyó — mesélte Bakó István a 172 centiméteres és 36,6 kilogrammos hal kifogásával kapcsolatban. Nem mondaná nehéznek a fárasztást A horgász elmondta, hogy a fárasztás körülbelül tíz percig tartott. Amikor erősebben belehúzott, a hal hirtelen megindult, és megállás nélkül, 50–80 méteren keresztül húzta a féket. István először hagyta futni, majd amikor érezte, hogy lassul, kissé szorosabbra állította a féket. A harcsa végül egy sekély, alig 40 centiméter mély partszakaszra ért, ahol kifáradva oldalára fordult, és buborékokat engedett a felszínre. Egy meredek partszakasz állt István és a harcsa között

Fotó: Beküldött / Forrás: Bakó István Az igazi probléma ekkor ütötte fel a fejét — Két percig álltam szákkal a kezemben, hogy akkor most mi legyen. Egy két és fél méter mély part volt előttem. Nem tudtam mit csinálni, így kisgatyában lementem a meredek parton, be a vízbe — mesélte el részletesen István. A neheze azonban csak ezután következett. A két és fél méter magas partra már a 36,6 kilós hallal együtt kellett feljutnia. A botot eldobta, egyik kezével a szákot tartotta, a másikkal pedig fűszálakba, ágakba és gyökerekbe kapaszkodva küzdötte fel magát. Ez a mutatvány tette próbára igazán erejét, és emiatt tartott a teljes művelet mintegy huszonöt percig.

Már korábban felfigyelt a méretes harcsára Bakó István elmondta, hogy tisztában volt azzal, hogy egy nagyobb harcsa él a környéken. Tavasszal fogott már egy hétkilós példányt, amelyen méretes harapásnyomot talált, amit akkor le is mért. Ilyen alacsony vízállásnál azonban általában nem szokott harcsázni, és csak őszre tervezte megkísérelni a nagyobb példány kifogását. Mostani felszerelése sem volt kifejezetten alkalmas egy ekkora hal elkapására. A harapásnyom, amit István felfedezett a hétkilós példányon

Fotó: Beküldött / Forrás: Bakó István — Ezért is ijedtem meg, hogy ilyen vékony damillal és kis horoggal mi lesz a vége. Szerencsére nagyon jól akadt a harcsának, kizárólag ennek köszönhető, hogy sikerült kifogni. Ősszel akartam kifogni egy harcsázó felszereléssel, de hamarabb jelentkezett — emelte ki a horgász, aki Süllőző felszereléssel pecázott,

és egy pontyozó horoggal. István később megmérte a kifogott harcsa szájszélességét, és megállapította, hogy az megegyezik a korábban látott harapásnyomokkal. Úgy tűnik, terve végül sikerrel járt – csupán annyi eltéréssel, hogy nem a tervezett időpontban és nem a megfelelő horgász felszereléssel valósult meg. Új területre lépett István számára a horgászat elsősorban kikapcsolódást jelent, és ezúttal is ezért ült ki a Zagyva partjára. Legnagyobb célját már három éve elérte, amikor egy általa kifogott harcsa hossza meghaladta a saját testmagasságát. Elmondása szerint mára szinte minden halfajból sikerült kapitális méretű példányt fognia, így most inkább az újabb fajok horogra akasztása motiválja, amelyre néhány nappal ezelőtt Görögországban nyílt lehetősége.

