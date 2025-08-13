Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval

A Verseghy út és a Besenyszögi út között található Mester úti hulladékgyűjtő-sziget és környéke maga a fertő. Nem túlzás, nap mint nap a dugig telt, nyitott fedelű gyűjtőedények mellett több négyzetméternyi területen szétszóródott, szétdobált szemétkupacok rondítják a térség lassacskán városiasodó, iparosodó városképét.

Szolnok keleti kapuja nap mint nap ilyen látvány nújt: áldatlan állapotok uralkodnak a rendre feltornyosuló szeméthegyektől a Mester úti hulladékgyűjtő-sziget környékén

Fotó: Nagy Balázs

Nem telik el hónap, hogy ne írnánk meg, ne jeleznénk az illetékeseknek a szörnyű állapotokat, ne továbbítanánk a felháborodott, elkeseredett ott élők panaszait a szolgáltatónak. A szolnoki NHSZ-csoport, illetve a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vezetése évek óta elmondja, hogy a vármegyeszékhelyen és a többi, társaságukkal szerződésben álló településen is egyaránt minden feltétel adott ahhoz, hogy a szolgáltatásokat megfelelően teljesítsék. A jármű- és a személyi állomány kiválóan látja el a munkáját, tűpontosan dolgozik a rendszer. A hulladékszolgáltatási árak mélyen az európai átlag alatt vannak, melyek hazai viszonylatban is nehézségek nélkül megfizethetők.

A Mester úti hulladékgyűjtő-sziget komor képet fest a városról

Tapasztalataik szerint a lakosság egy kisebb, felelőtlenebb része, illetve egyes, tisztességtelenül eljáró cégek szégyenletes módszert választanak a szemetük elhelyezésére. Vannak, akik

a településhatárokon túli határszélen;

az út mentén;

kicsiny részletekben

szabadulnak meg jogtalanul a hulladékuktól, mások pedig egy ideig valahol gyűjtik, és nagyobb pakkokban helyezik el a felesleges szemetüket egy társasház kukájába, vagy egy gyűjtőszigeten. Utóbbiak emiatt nagyon gyorsan megtelnek, és természetes, hogy kiszóródnak, kifolynak abból, mely szemetet még a szél is széthord.

Ádám Csaba, a Tallinn-Alcsi városrész önkormányzati képviselője körzete a Mester úti térség is. Megelégelve az uralkodó elborzasztó állapotokat, megoldásra jutott.

A város számos pontján kihelyezett társasházi gyűjtőedényeket vagy zárják, vagy szintén lezárt, rácsos tároló mögött vannak, melyeknek kulcsa a közös képviselőnél van, illetve a lakótömbök lakóinál

– mondja el kezdeményezésének lényegét a képviselő.