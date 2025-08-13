augusztus 13., szerda

Áldatlan állapot

42 perce

Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval

Címkék#Szolnoki Városüzemeltetési Kft#mester sziget#zérótolerancia#hulladékgyűjtő

Évek óta elképesztően csúf látványt nyújt a vármegyeszékhely keleti „kapuja”. A Mester úti hulladékgyűjtő-sziget régóta rettentő szégyenfoltja a városnak. De miért ilyen, és mi lehet a megoldás?

Mészáros Géza

A Verseghy út és a Besenyszögi út között található Mester úti hulladékgyűjtő-sziget és környéke maga a fertő. Nem túlzás, nap mint nap a dugig telt, nyitott fedelű gyűjtőedények mellett több négyzetméternyi területen szétszóródott, szétdobált szemétkupacok rondítják a térség lassacskán városiasodó, iparosodó városképét.

Áldatlan állapotok uralkodnak Szolnokon, a Mester úti hulladékgyűjtő-sziget környékén
Szolnok keleti kapuja nap mint nap ilyen látvány nújt: áldatlan állapotok uralkodnak a rendre feltornyosuló szeméthegyektől a Mester úti hulladékgyűjtő-sziget környékén
Fotó: Nagy Balázs

Nem telik el hónap, hogy ne írnánk meg, ne jeleznénk az illetékeseknek a szörnyű állapotokat, ne továbbítanánk a felháborodott, elkeseredett ott élők panaszait a szolgáltatónak. A szolnoki NHSZ-csoport, illetve a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vezetése évek óta elmondja, hogy a vármegyeszékhelyen és a többi, társaságukkal szerződésben álló településen is egyaránt minden feltétel adott ahhoz, hogy a szolgáltatásokat megfelelően teljesítsék. A jármű- és a személyi állomány kiválóan látja el a munkáját, tűpontosan dolgozik a rendszer. A hulladékszolgáltatási árak mélyen az európai átlag alatt vannak, melyek hazai viszonylatban is nehézségek nélkül megfizethetők.

A Mester úti hulladékgyűjtő-sziget komor képet fest a városról

Tapasztalataik szerint a lakosság egy kisebb, felelőtlenebb része, illetve egyes, tisztességtelenül eljáró cégek szégyenletes módszert választanak a szemetük elhelyezésére. Vannak, akik

  • a településhatárokon túli határszélen;
  • az út mentén;
  • kicsiny részletekben

szabadulnak meg jogtalanul a hulladékuktól, mások pedig egy ideig valahol gyűjtik, és nagyobb pakkokban helyezik el a felesleges szemetüket egy társasház kukájába, vagy egy gyűjtőszigeten. Utóbbiak emiatt nagyon gyorsan megtelnek, és természetes, hogy kiszóródnak, kifolynak abból, mely szemetet még a szél is széthord.

Ádám Csaba, a Tallinn-Alcsi városrész önkormányzati képviselője körzete a Mester úti térség is. Megelégelve az uralkodó elborzasztó állapotokat, megoldásra jutott.

A város számos pontján kihelyezett társasházi gyűjtőedényeket vagy zárják, vagy szintén lezárt, rácsos tároló mögött vannak, melyeknek kulcsa a közös képviselőnél van, illetve a lakótömbök lakóinál

– mondja el kezdeményezésének lényegét a képviselő.

– Az illetéktelenek, az illegális hulladékokat lerakók ezáltal nem férnek hozzá a kukákhoz. Régóta szorgalmazom a jelenlegi városvezetésnél, hogy ebbe a térségbe, a gyűjtőszigetet is befogó térfigyelő-kamerát helyeztessen ki, amely a Szolnoki Rendőrkapitánysághoz lenne bekötve. Javaslataimat eddig nem fogadták be, de nem hagyom ennyiben a dolgot, mert a probléma fennáll – részletezte Ádám Csaba.

Szolnok, Mester úti gyűjtősziget minden nap
A Mester úti gyűjtősziget látványa minden nap elborzasztja az arra járókat
Fotó: Nagy Balázs

– Egyelőre ideiglenesen minden nap délelőtt Hviszt Sándor, a szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület elnöke és csapata, délután pedig a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai számolják fel a Mester úti hivatalos gyűjtőszigeten egyetlen nap alatt illegális hulladéklerakóvá váló szeméthegyeket, csak azért, hogy a szolnokiaknak, főleg az ott élőknek ne kelljen szégyenkeznie a borzasztó látvány miatt.

Mindemellett átmenetileg kamerákkal figyeljük a hulladékszigetet, illetve környékét, és az illegális szemetelőkkel szemben zérótoleranciát alkalmazva minden esetben feljelentést teszünk a szabálysértők ellen

– mondta el hírportálunknak és tette közzé hivatalos Facebook-oldalán Ádám Csaba.

 

