Villogó táblák óvják a gyalogosokat és kerékpárosokat Mezőtúron

Szűcs Dániel, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy hamarosan megvalósulhat egy fontos mezőtúri fejlesztés. A város forgalmas csomópontjainál már megkezdődött a messziről is jól látható, figyelemfelhívó villogó lámpák telepítése. Ezen túl azonban más fejlesztések is várhatóak.

Villogó táblák figyelmeztetik a zebra felé közelítőket Mezőtúron

Forrás: Facebook.com / Szűcs Dániel

A gyalogosok és kerékpárosok érdekében fokozódik a közlekedésbiztonság Mezőtúron

A gyalogátkelőhelyek elé helyezett, messziről is jól látható villogó táblákat helyeznek ki több zebra elé Mezőtúron. A nemzetközi tapasztalatok szerint az iyen jellegű figyelmeztető táblák jelentősen javíthatják a gyalogátkelőhelyek biztonságát, azáltal, hogy növelik a sofőrök átengeési arányát és csökkentik a balesetek számát. Különösen hasznosak rossz fényviszonyok vagy sűrű forgalom esetén.

A villogó lámpák mellett a város több pontján is épülnek a zebrák megvilágítását segítő lámpatestek a jobb láthatóság érdekében – tájékoztatta a mezőtúri lakosokat Szűcs Dániel. A fenti intézkedések mellett a közlekedésbiztonság további növelése érdekében az alábbi helyeken létesítenek új gyalogátkelőhelyeket:

Kossuth Lajos utca (a Mezőtúri Református Kollégium és a „Főtéri Százas” üzlet között);

Szolnoki út (a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona melletti szakaszon);

Petőfi Sándor utca (a volt főiskola épülete és a Vásár utca között);

Fóti utca (a Sugár utca csomópontjában).

A fejlesztések nemcsak modernizálják a város közlekedési infrastruktúráját, hanem kézzelfogható biztonságot is nyújtanak: a gyalogosok és a kerékpárosok nyugodtabban, az autósok pedig figyelmesebben közlekedhetnek Mezőtúr legforgalmasabb útjain.