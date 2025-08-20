augusztus 20., szerda

István névnap

Villogó táblák óvják a gyalogosokat és kerékpárosokat Mezőtúron

Címkék#biztonság#tábla#közlekedés#gyalogátkelőhely

Nemcsak a közelgő iskolakezdés, hanem a forgalomban résztvevők általános biztonsága érdekében zajlanak újabb fejlesztések a nagykunsági városban. A jövőben villogó táblák, új gyalogátkelőhelyek és fokozottabb világítás segít, hogy jobb legyen a közlekedésbiztonság Mezőtúron.

Avar Vanda

Szűcs Dániel, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy hamarosan megvalósulhat egy fontos mezőtúri fejlesztés. A város forgalmas csomópontjainál már megkezdődött a messziről is jól látható, figyelemfelhívó villogó lámpák telepítése. Ezen túl azonban más fejlesztések is várhatóak.

közlekedésbiztonság Mezőtúron villogó lámpákkal
Villogó táblák figyelmeztetik a zebra felé közelítőket Mezőtúron
Forrás: Facebook.com / Szűcs Dániel

A gyalogosok és kerékpárosok érdekében fokozódik a közlekedésbiztonság Mezőtúron

A gyalogátkelőhelyek elé helyezett, messziről is jól látható villogó táblákat helyeznek ki több zebra elé Mezőtúron. A nemzetközi tapasztalatok szerint az iyen jellegű figyelmeztető táblák jelentősen javíthatják a gyalogátkelőhelyek biztonságát, azáltal, hogy növelik a sofőrök átengeési arányát és csökkentik a balesetek számát. Különösen hasznosak rossz fényviszonyok vagy sűrű forgalom esetén. 

A villogó lámpák mellett a város több pontján is épülnek a zebrák megvilágítását segítő lámpatestek a jobb láthatóság érdekében – tájékoztatta a mezőtúri lakosokat Szűcs Dániel. A fenti intézkedések mellett a közlekedésbiztonság további növelése érdekében az alábbi helyeken létesítenek új gyalogátkelőhelyeket:

  • Kossuth Lajos utca (a Mezőtúri Református Kollégium és a „Főtéri Százas” üzlet között);
  • Szolnoki út (a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona melletti szakaszon);
  • Petőfi Sándor utca (a volt főiskola épülete és a Vásár utca között);
  • Fóti utca (a Sugár utca csomópontjában).

A fejlesztések nemcsak modernizálják a város közlekedési infrastruktúráját, hanem kézzelfogható biztonságot is nyújtanak: a gyalogosok és a kerékpárosok nyugodtabban, az autósok pedig figyelmesebben közlekedhetnek Mezőtúr legforgalmasabb útjain.

 

