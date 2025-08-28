Szolnok rejtett ékköve újul meg: példás együttműködéssel zajlanak a munkálatok – galériával

– Valamikor 2019 és 2020 környékén merült fel, hogy készítsünk egy tervet, ami el is készült, és ezek alapján elkezdtük a gyerekekkel az agyagkövek megmintázását. Ebben a Széchenyi Piros Iskola nyolcadikos tanítványai vettek részt – mesélte Kádár-Csomor Gábor, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajztanára. Az emlékparkba kőlapokat helyeztek ki, amiken különböző városok nevei, és ikonikus épületei láthatók.

Az általános iskolás gyermekek 21 követ készítettek el, melyet a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai és tanárai még 4-5 darabbal pótoltak. Rontó Péter Pál, a gimnázium oktatójának tájékoztatása alapján az intézmény a gyakorlati megvalósításban vett részt. A gyermekek ugyanis egy vörösre égő agyagba mintázták meg a településeket, ezeket viszont nem lehetett kihelyezni a helyszínre az időjárási tényezők miatt. Végül egy magas hőfokon égetett kerámiamasszát választottak, mely tökéletesen illeszkedik az eredeti anyag burkolatához. Ez amellett, hogy jól mutat, kifejezetten időtálló is.

Szolnok városának kőlapja, mely egy kerámiamasszából készült

Fotó: Nagy Balázs

Hamarosan padokkal gazdagodik a környezet

– Mi jelen pillanatban a lapok lerakásában segédkezünk. Fel kellett szedni a régi elemeket, és ezeket a pirogránit lapokat helyeztük el. Most éppen az utómunkálatok folynak, ahol a fugázás történik, valamint a tisztításuk. A munka nem áll meg, hiszen az ülőfelületek kialakítását is vállalja iskolánk, tehát fából készült padokat helyezünk ki – tájékoztatott Sós Tünde, a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

Ezeket a munkálatokat az intézmény szakoktatói hajtják végre, akik így vállalták, hogy teljesen önkéntesen járulnak hozzá a Millenniumi Emlékpark megújításához.

Precíz és egyben profi szakemberek végzik a rekonstrukciós munkálatokat

Fotó: Nagy Balázs

A folytatásban több szervezet is részt vesz

Szutorisz-Szügyi Csongor tájékoztatása szerint az elkövetkezendő időszakban tovább folytatódik a park megújítása, amely során az ülőfelületek mellett további magyar városok is felkerülnek a térképre. Ebben a Szent Miklós patika mellett – az ülőhelyekhez szükséges faanyagokat vásárolja meg a gyógyszertár – más szervezetek is segédkeznek.