Szolnok rejtett ékköve újul meg: példás együttműködéssel zajlanak a munkálatok – galériával
Huszonöt évvel ezelőtt, az első Szolnok Napi ünnepségsorozat részeként adták át azt a különleges parkot, mely a Tisza és a Zagyva összefolyásánál várja a város lakóit és vendégeit. A Millenniumi Emlékpark megújítása a 950 éves jubileumhoz kapcsolódva folytatódik.
A Kárpát-medencét stilizáltan mutató Millenniumi Emlékparkot 2000. szeptember elsején adták át, melynek megújításában különböző intézmények, civil és gazdasági szervezetek működnek együtt. A rekonstrukciós munkálatok megvalósításának koordinálását és támogatását a Rotary Club Szolnok vállalta fel.
Folytatódik a Millenniumi Emlékpark megújítása
A Tisza és a Zagyva találkozásának közelében kapott helyet Somogyi Árpád Millenniumi Emlékhely című alkotása. A kompozíció a népszerű kalocsai királyfej mintájára készült. A szobrot egy korabeli rotunda körvonalai ölelik körbe, különleges hangulatot adva az emlékhelynek, melynek megújítására és használhatóbbá tételére már néhány éve megszülettek tervek.
Folytatódik a Millenniumi Emlékpark megújításaFotók: Nagy Balázs
– A Rotary Klub Szolnok egy koordináló, támogató szerepben a megújítás mögé állt, és ezt is visszük tovább – tájékoztatott Szutorisz-Szügyi Csongor, a Rotary Club Szolnok legrégebbi tagja.
Példás együttműködés keretein belül zajlanak a munkálatok
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az elmúlt másfél évben rendbe tette a tönkrement kövezetet és locsolórendszert, valamint szépítette az emlékpark környezetét.
– A Rotary Club koordinálásával, a városházával történő egyeztetés alapján a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vállalta azt, hogy továbbra is elvégzi a Millenniumi Emlékpark karbantartását. A burkolat helyreállítása és a locsolórendszer, valamint a növényzet rendbetétele és pótlása is megtörtént – tájékoztatott Békési István, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője.
Hozzátette, hogy több feladat is vár rájuk a jövőben. A parkban található, folyókat és vizeket ábrázoló repedéseket is virágosítani szeretnék:
- a Tisza vízgyűjtőt fehéres növényzettel tervezik beültetni;
- míg a Duna vízgyűjtő részét kékkel.
Szolnoki iskolák is segítik a park megújítását
A munkálatokban a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, valamint a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola is részt vesznek.
– Valamikor 2019 és 2020 környékén merült fel, hogy készítsünk egy tervet, ami el is készült, és ezek alapján elkezdtük a gyerekekkel az agyagkövek megmintázását. Ebben a Széchenyi Piros Iskola nyolcadikos tanítványai vettek részt – mesélte Kádár-Csomor Gábor, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajztanára. Az emlékparkba kőlapokat helyeztek ki, amiken különböző városok nevei, és ikonikus épületei láthatók.
Az általános iskolás gyermekek 21 követ készítettek el, melyet a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai és tanárai még 4-5 darabbal pótoltak. Rontó Péter Pál, a gimnázium oktatójának tájékoztatása alapján az intézmény a gyakorlati megvalósításban vett részt. A gyermekek ugyanis egy vörösre égő agyagba mintázták meg a településeket, ezeket viszont nem lehetett kihelyezni a helyszínre az időjárási tényezők miatt. Végül egy magas hőfokon égetett kerámiamasszát választottak, mely tökéletesen illeszkedik az eredeti anyag burkolatához. Ez amellett, hogy jól mutat, kifejezetten időtálló is.
Hamarosan padokkal gazdagodik a környezet
– Mi jelen pillanatban a lapok lerakásában segédkezünk. Fel kellett szedni a régi elemeket, és ezeket a pirogránit lapokat helyeztük el. Most éppen az utómunkálatok folynak, ahol a fugázás történik, valamint a tisztításuk. A munka nem áll meg, hiszen az ülőfelületek kialakítását is vállalja iskolánk, tehát fából készült padokat helyezünk ki – tájékoztatott Sós Tünde, a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.
Ezeket a munkálatokat az intézmény szakoktatói hajtják végre, akik így vállalták, hogy teljesen önkéntesen járulnak hozzá a Millenniumi Emlékpark megújításához.
A folytatásban több szervezet is részt vesz
Szutorisz-Szügyi Csongor tájékoztatása szerint az elkövetkezendő időszakban tovább folytatódik a park megújítása, amely során az ülőfelületek mellett további magyar városok is felkerülnek a térképre. Ebben a Szent Miklós patika mellett – az ülőhelyekhez szükséges faanyagokat vásárolja meg a gyógyszertár – más szervezetek is segédkeznek.
– Intézmények, civil és gazdasági szervezetek összefogásával zajlik a munka. Ez arra lehet egy remek példa, hogy ha a városunkért tenni akarunk, akkor azt összefogással meg lehet csinálni – emelte ki a Rotary Club Szolnok tagja, Szutorisz-Szügyi Csongor.
