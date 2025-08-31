Szívhez szóló közösségi élményt adott a Mozgássérültek Találkozója Karcagon – galériával

A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő Rendezvényközpontjában tartotta a Mozgássérültek Találkozóját a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesület Karcagi Csoportja, ahol a megjelent karcagi tagokat, a túrkevei, a kunmadarasi, a kisújszállási és a kenderesi sorstársakat Hudák Ilona csoportvezető köszöntötte, majd szólt egy jeles világnapról.

A Mozgássérültek Találkozóján jó hangulat, közös éneklés és támogató közösség várta a résztvevőket.

Fotó: Daróczi Erzsébet

– 1992 óta december 3-a a fogyatékkal élő emberek világnapja, amely elsősorban azokra az embertársaikra igyekszik ráirányítani a közfigyelmet, akik balesetek, betegségek, katasztrófák során szenvedtek egészségkárosodást, vesztették el testi épségüket, képességeiket. Ezt a napot az elődeink hagyományaihoz hűen, minden év augusztus utolsó hétvégéjén ünnepeljük.

Ezen a napon mindenki otthon hagyja búját-baját, mert ma csak vidámság, közös éneklés, tánc és beszélgetés lesz

– fejezte ki reményét a csoportvezető, majd Szepesi Tibor polgármester szólt a jelenlévőkhöz.

– Örömmel látom, hogy vidékről érkezettekkel elmondhatjuk, a teljes járás képviselteti magát a karcagi rendezvényen. Ha a mozgáskorlátozottak klubjában a csoportnév első felére gondol valaki, picit mintha rossz érzése lenne, de ha a másodikra, a klubra, szerintem az egy jó dolog, oda el lehet menni, lehet beszélgetni, megismerni kicsit jobban egymást, el lehet mondani az ügyes-bajos dolgokat, amire lehet, hogy ott valamifajta megoldás is születik. Ha nem, akkor is a legfontosabb: együtt lenni egy közösségben, ahol lehet beszélgetni és mosolyogni – hangsúlyozta ki a polgármester.

Ezt követően kiemelte, mekkora szerepe van ennek a közösségnek abban is, hogy a város rendezvényei, kulturális intézményei működni tudjanak és meg tudják mutatni azt a sok-sok csodát, amivel Karcag rendelkezik. – Ez elmondhatjuk szerencsére a többi csoportról is, hiszen a Nyugdíjas Pedagógusok Llubja, az Életet az éveknek klub, mind-mind olyan csoport, akik összefognak, egymást segítik és ezzel Karcag városát is mindazokat, akik ide látogatnak, hogy megismerjék településünket. – összegezte Szepesi Tibor.