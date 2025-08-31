47 perce
Szívhez szóló közösségi élményt adott a Mozgássérültek Találkozója Karcagon – galériával
Karcagon tartották meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Mozgássérültek Egyesületének egyik legmeghittebb eseményét. A Mozgássérültek Találkozója ezúttal is a közösségről, az összetartásról és az örömteli pillanatokról szólt.
A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő Rendezvényközpontjában tartotta a Mozgássérültek Találkozóját a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesület Karcagi Csoportja, ahol a megjelent karcagi tagokat, a túrkevei, a kunmadarasi, a kisújszállási és a kenderesi sorstársakat Hudák Ilona csoportvezető köszöntötte, majd szólt egy jeles világnapról.
– 1992 óta december 3-a a fogyatékkal élő emberek világnapja, amely elsősorban azokra az embertársaikra igyekszik ráirányítani a közfigyelmet, akik balesetek, betegségek, katasztrófák során szenvedtek egészségkárosodást, vesztették el testi épségüket, képességeiket. Ezt a napot az elődeink hagyományaihoz hűen, minden év augusztus utolsó hétvégéjén ünnepeljük.
Ezen a napon mindenki otthon hagyja búját-baját, mert ma csak vidámság, közös éneklés, tánc és beszélgetés lesz
– fejezte ki reményét a csoportvezető, majd Szepesi Tibor polgármester szólt a jelenlévőkhöz.
– Örömmel látom, hogy vidékről érkezettekkel elmondhatjuk, a teljes járás képviselteti magát a karcagi rendezvényen. Ha a mozgáskorlátozottak klubjában a csoportnév első felére gondol valaki, picit mintha rossz érzése lenne, de ha a másodikra, a klubra, szerintem az egy jó dolog, oda el lehet menni, lehet beszélgetni, megismerni kicsit jobban egymást, el lehet mondani az ügyes-bajos dolgokat, amire lehet, hogy ott valamifajta megoldás is születik. Ha nem, akkor is a legfontosabb: együtt lenni egy közösségben, ahol lehet beszélgetni és mosolyogni – hangsúlyozta ki a polgármester.
Ezt követően kiemelte, mekkora szerepe van ennek a közösségnek abban is, hogy a város rendezvényei, kulturális intézményei működni tudjanak és meg tudják mutatni azt a sok-sok csodát, amivel Karcag rendelkezik. – Ez elmondhatjuk szerencsére a többi csoportról is, hiszen a Nyugdíjas Pedagógusok Llubja, az Életet az éveknek klub, mind-mind olyan csoport, akik összefognak, egymást segítik és ezzel Karcag városát is mindazokat, akik ide látogatnak, hogy megismerjék településünket. – összegezte Szepesi Tibor.
Mozgássérültek találkozója KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
Összetartás a Mozgássérültek Találkozóján
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés nevében dr. Fazekas Gábor Gyula elnök köszöntötte a jelenlévőket: – Ez a mai nap lehetőséget ad mindannyiunk számára a barátokkal való találkozásra, beszélgetésre. Többé-kevésbé ismerjük egymást régebbről, így tudom, mindig nagyon jó hangulatú rendezvény szokott lenni ez az alkalom.
Pánti Ildikó polgármesteri tanácsos szintén elismeréssel szólt a városban a legnagyobb létszámú csoportról. Önök tevékenyen jelen vannak mindenhol. Öröm, hogy többen más klubnak, egyesületnek is a tagjai, ez nagyon jó dolog, mert az egyiknek ez, a másiknak az az irányultsága, de mindenhol elmondhatják gondjaikat, örömeiket, mert nem jó, ha bezárkózva, állandóan csak a televíziót nézik. Nagyon köszönöm, hogy adott idegenforgalmi egységekben ügyeletek vállalásával a város segítségére voltak, emellett természetesen vannak kirándulásaik is, az ügyeleti rendszerben pedig a tagjaiknak segítenek az ügyintézésben, ami szintén példaértékű – fogalmazott Pánti Ildikó, majd Nagy Imre vezetőségi tag ünnepi beszédében a fogyatékkal élő emberek világnapjáról beszélt, és arról, hogy mennyire nehéz együtt élni ezzel, de arról is szólt példákat említve hogyan tudnak, akarnak segíteni nekik az ép emberek.
A köszöntők után a karcagi csoport tagjaiból alakult "Dalárda" énekelt Molnárné Győri Erika óvodapedagógus hegedű kíséretével, volt szavalat és vicces jelenet is Gedeon bácsi alkalmi szalonjában. Az ebéd utáni jó hangulatról Szűcs Imre zenész és Farkucza Andy énekes gondoskodtak.