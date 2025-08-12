Leáll az MVM rendszere – mutatjuk, kinek lehet ebből nagy gondja

Az MVM augusztus közepére tervezett rendszerkarbantartása a jászkunsági ügyfeleket is érinti. A vállalat közlése szerint augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától egészen vasárnap este 10 óráig nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat, sem pedig a mobilalkalmazás – olvasható az MVM For You Facebook-oldalon.

Új funkciók bevezetése miatt karbantartási munkálatokat végez az MVM

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A leállás alatt nem lehet online ügyeket intézni, és az előre fizetős mérőórák feltöltése is szünetel azon ügyfelek esetében, akiknél a számlán a villanykapcsoló ábra szerepel.

A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a karbantartás előtt intézzék el feltöltéseiket, vagy használják a kijelölt feltöltőpontokat. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: a karbantartás után új, hasznos funkciókkal bővül majd az online rendszer.