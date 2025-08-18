Leállás
11 perce
Elnémult az MVM Next, még egy darabig nem lesznek elérhetőek az online felületek
Az MVM Next online rendszerei a tervezettnél hosszabb ideig nem elérhetők, de a fejlesztések után új funkciók teszik gördülékenyebbé az ügyintézést.
Fotó: MATE KRISZTIAN
A hétvégén elindított rendszerfejlesztések a vártnál több időt vesznek igénybe, így hétfőn sem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és az MVM Next applikáció. A fejlesztések célja az új funkciók bevezetése és az adatbiztonság erősítése.
Az ügyfelek jelenleg személyesen az irodákban, illetve telefonon kereshetik fel a szolgáltatót.
A vállalat a közleményében azt ígérte, hogy az újításokkal még egyszerűbbé válik majd az online ügyintézés.
