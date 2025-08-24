augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

5 órája

Megdöbbentő jelenséget produkált a természet Tiszakürtön

Címkék#Tisza#útinform#átverés#vízállás#tömegbaleset#ügyeletes gyógyszertárak#szatír#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Látszólag minden rendben, pedig valójában épp visszafelé áramlik a víz a Tisza folyón
Fotó: Major Angéla

Napi infó, friss hírek

  • A Tiszán vették videóra a természetellenes jelenséget, ami most mindenkit lázban tart – videóval.
  • Tömegbaleset az M4-esen: valami az autók közé rohant, roncsok hevertek mindenütt – videóval.
  • Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével.
  • Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben.
  • Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták.
  • Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát.
    Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. 

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 539 centiméter, Kisköre-felsőnél 723 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.), Mezőtúron Újvárosi Gyógyszertár (Újváros VII. 13.), Kisújszálláson a Pingvin Patika (Gólya) (Arany János u. 2.), Jászapátin a István Király Gyógyszertár(Petőfi út 2.), Karcagon a Berek Patika (Kiss Antal út 3.), Tiszafüreden a BENU GyógyszertárTiszafüred (Fő u. 27.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu