1 órája
Megdöbbentő jelenséget produkált a természet Tiszakürtön
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- A Tiszán vették videóra a természetellenes jelenséget, ami most mindenkit lázban tart – videóval.
- Tömegbaleset az M4-esen: valami az autók közé rohant, roncsok hevertek mindenütt – videóval.
- Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével.
- Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben.
- Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták.
- Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.
Programok a Jászkunságban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 539 centiméter, Kisköre-felsőnél 723 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.), Mezőtúron Újvárosi Gyógyszertár (Újváros VII. 13.), Kisújszálláson a Pingvin Patika (Gólya) (Arany János u. 2.), Jászapátin a István Király Gyógyszertár(Petőfi út 2.), Karcagon a Berek Patika (Kiss Antal út 3.), Tiszafüreden a BENU GyógyszertárTiszafüred (Fő u. 27.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.