Megdöbbentő jelenséget produkált a természet Tiszakürtön

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: Látszólag minden rendben, pedig valójában épp visszafelé áramlik a víz a Tisza folyón

Fotó: Major Angéla

A Tiszán vették videóra a természetellenes jelenséget, ami most mindenkit lázban tart – videóval.

Tömegbaleset az M4-esen: valami az autók közé rohant, roncsok hevertek mindenütt – videóval.

Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével.

Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben.

Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták.

Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 539 centiméter, Kisköre-felsőnél 723 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 80 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.), Mezőtúron Újvárosi Gyógyszertár (Újváros VII. 13.), Kisújszálláson a Pingvin Patika (Gólya) (Arany János u. 2.), Jászapátin a István Király Gyógyszertár(Petőfi út 2.), Karcagon a Berek Patika (Kiss Antal út 3.), Tiszafüreden a BENU GyógyszertárTiszafüred (Fő u. 27.) az ügyeletes.