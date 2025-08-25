Évszázadok óta rejtett titkok bukkantak elő a folyó mélyéről

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infónkban: egyes helyeken három, közvetlenül egymás mellé vert cölöp is előkerült

Fotó: Major Angéla

Napi infó, friss hírek

Brutális fotók a szászbereki hármas karambolról: tűzoltók sokasága próbálta menteni a menthetőt – galériával.

Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján.

Ezeket az autókat kitiltották a belváros egyik legfontosabb részéről, itt már nem is parkolhatnak.

Kinyílhat a börtönajtó az ország egyik legkegyetlenebb gyilkosa előtt.

Magyar Péter átvehette „az önimádat Oscar-díját” (videó).

A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 543 centiméter, Kisköre-felsőnél 723 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Pelikán) (Ady Endre út 15.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.