Hihetetlen kapás: alig akartak hinni a szemüknek, mit sikerült kifogniuk vízből

Napi infóban: kapitális harcsa akadt horogra Jászjákóhalmán

Fotó: Facebook.com / Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület

Napi infó, friss hírek

Sorra tűntek el a dolgok a ceglédi boltokból, fantomszerű besurranó nyomára bukkantak.

Fogát összeszorítva küzdött a tóban élete halával, amikor meghallotta a vízből a furcsa zajt.

Egyszerre tűnt el a pénz a város összes bankautomatájából, furcsa bejelentések jöttek.

A leukémiát legyőző fiatal lány is csatlakozott a szolnoki famentő akcióhoz.

Magyar Péter egyre nagyobbakat hazudik a figyelemért.

Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint, épül a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 547 centiméter, Kisköre-felsőnél -340 centiméter, Kisköre-alsónál -283 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 75 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.) és a BENU Gyógyszertár Szolnok Elixír (dr. weiss) (Krúdy Gy. út 108.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (ossuth tér 7.) az ügyeletes.