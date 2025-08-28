augusztus 28., csütörtök

1 órája

A tetejére borulva az árokba csapódott egy autó az M4-esen – a sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba

Napi infókban: még a motor is kiszakadt a becsapódás következtében
Forrás: TV2 / Tények

Napi infó, friss hírek

  • A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek.
  • Rendőrök lepték el az M4-est, de nem azt keresték, amire mindenki számított.
  • Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató.
  • Brutális erejű volt az ütközés, a motor is kiszakadt az autóból az M4-esen történt balesetben – videóval.
  • Saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését.
  • A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint épül a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el. 

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 741 centiméter, Kisköre-felsőnél -340 centiméter, Kisköre-alsónál -282 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 74 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.) és a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

