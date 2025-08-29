augusztus 29., péntek

21 perce

Órási szeméthalom jelzi, hogy valami nincs rendben Szolnok egyik házában

Napi infóban: feltételezhetően illegális házfoglaló jelent meg Sashalmi úti ingatlanban
Napi infó, friss hírek

  • Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek.
  • Fejvesztve rohant a hulladékudvarba a férfi, miután rájött, mit felejtett a DVD-lejátszóban.
  • Változás lép életbe a szolnoki közlekedésben.
  • Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd.
  • Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek (videó).
  • Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 557 centiméter, Kisköre-felsőnél 745 centiméter, Kisköre-alsónál -339 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.) és a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.) és a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

