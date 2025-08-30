50 ezer forint jár csak azért, ha itt nyaralsz, de van egy feltétel, ami sokakat meglep

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Sokan jelentkeztek a hirdetésre, ami a Jászság legnagyobb csalása volt

50 ezer forintot ad a népszerű pihenőhely, de fontos dolgot várnak cserébe

Önként vált meg legnagyobb kincsétől a falu, pedig mindenki ragaszkodott hozzá – galériával, videóval

Egyetlen városban készítik a különleges édességet, helyi cukrász árulta el a süticsoda titkát

Magyar Péter teljesen kiborult, miután kiderült a Tisza-adó terve

Csaló tudósok buktak le: trükkösen hagyatták jóvá a kutatásaikat

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -323 centiméter, Szolnoknál pedig -265 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.