Az anya még épp időben lekapta a kislányt a bicikliről, utána minden megváltozott

Forrás: MW Archív

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap a keleti tájakon még többfelé számíthatunk esőre vagy záporra, míg nyugat felől már egyre derűsebb, naposabb időjárás érkezik. A térségben mérsékelten meleg, 26–28 fok körüli hőmérséklet várható, amit élénkebb nyugati, északnyugati szél kísérhet a nap folyamán. Így búcsúzik a nyár a régióban.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -323 centiméter, Szolnoknál pedig -266 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Pingvin Patika (Jászkürt u. 1.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Kígyó Gyógyszertár (Kossuth L. u. 83.) az ügyeletes.