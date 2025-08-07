augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Napi infó

2 órája

Hatalmas lángok csaptak fel Tiszafüred külterületén, több hektáron ég a gaz és az avar

Napi infóban: több hektáron ég az aljnövényzet Tiszafüred határában
Fotó: Jász-Nagykun-Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Illusztráció

Napi infó, friss hírek

  • Óriási akció zajlott a Tisza-tónál, a horgászok közül többen meglepődtek – videóval.
  • A férfi azt hitte, valaki bajban van, de a hajnali segítségnyújtás hihetetlen ámokfutásba csapott át.
  • Lakossági fórum után jött a rendőrségi akció – most már azt is tudni, miért.
  • Három hektár lángol Tiszafüred mellett, a szél miatt elszabadult a pokol.
  • Magyar Péter most a nyugdíjasokat vezetné félre.
  • Több mint háromszázzal száguldott a motoros az autópályán.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint A 4-es főúton a 113-as és a 120 km szelvény között a forgalmat az újonnan megépült, M4 gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik. A bal pálya befejező munkáinak elvégzéséhez a 4-es főút forgalmának ismételt terelése válik szükségessé, a forgalom a Törökszentmiklós-nyugat csomópont után a gyorsforgalmi út Szolnok felé vezető oldalán („régi nyomvonal”) haladva éri el a Törökszentmiklós-kelet csomópontot.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik. 

A Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között, valamint Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp! 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Gyöngyösi utat is rendezvény miatt zárják le a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat. 

A következő kamionstop, augusztus 9-én szombaton 15.00 órától augusztus 10-én vasárnap 22.00 óráig lesz ismét érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön a napsütést csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, s visszatér a kánikula.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig -235 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 71 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.) és a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben
PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fontana Gyógyszertár (Kossuth L. u 125.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

