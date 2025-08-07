Hatalmas lángok csaptak fel Tiszafüred külterületén, több hektáron ég a gaz és az avar

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Óriási akció zajlott a Tisza-tónál, a horgászok közül többen meglepődtek – videóval.

A férfi azt hitte, valaki bajban van, de a hajnali segítségnyújtás hihetetlen ámokfutásba csapott át.

Lakossági fórum után jött a rendőrségi akció – most már azt is tudni, miért.

Három hektár lángol Tiszafüred mellett, a szél miatt elszabadult a pokol.

Magyar Péter most a nyugdíjasokat vezetné félre.

Több mint háromszázzal száguldott a motoros az autópályán.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint A 4-es főúton a 113-as és a 120 km szelvény között a forgalmat az újonnan megépült, M4 gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik. A bal pálya befejező munkáinak elvégzéséhez a 4-es főút forgalmának ismételt terelése válik szükségessé, a forgalom a Törökszentmiklós-nyugat csomópont után a gyorsforgalmi út Szolnok felé vezető oldalán („régi nyomvonal”) haladva éri el a Törökszentmiklós-kelet csomópontot.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

A Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között, valamint Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp!

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Gyöngyösi utat is rendezvény miatt zárják le a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat.

A következő kamionstop, augusztus 9-én szombaton 15.00 órától augusztus 10-én vasárnap 22.00 óráig lesz ismét érvényben.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, csütörtökön a napsütést csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, s visszatér a kánikula.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 554 centiméter, Kisköre-felsőnél 739 centiméter, Kisköre-alsónál -272 centiméter, Szolnoknál pedig -235 centiméter.