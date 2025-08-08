augusztus 8., péntek

Napi infó

Hihetetlen mit fogtak ki a természetvédők a Tiszából

Napi infóban: óriás teknőst fogtak a Tiszában
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület közösségi oldala

Napi infó, friss hírek

  • 91 késszúrással végeztek a lány anyjával a tinik, normális ésszel felfoghatatlan dolgot tettek ezután – videóval.
  • Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek.
  • Végzetes ütközés az M4-esen, hiába küzdöttek a motoros életéért – fotók.
  • Ilyet még a természetvédők se láttak: rekordméretű teknős bukkant elő a Tiszából!
  • Otthon start: ami az embereknek jó, az a Tisza Pártnak kellemetlen (videó).
  • Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette kánikulában!

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint épül Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászberény belterületén a Gyöngyösi utat a Csángó fesztivál miatt lezárják a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat. 

A 441-es főúton, Cegléd határában aszfaltoznak. A 3-as km-től a 6-os km-ig a fél útpályát lezárták. 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik. 

A Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között, valamint Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp!

A következő kamionstop, augusztus 9-én szombaton 15.00 órától augusztus 10-én vasárnap 22.00 óráig lesz ismét érvényben.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 553 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -278 centiméter, Szolnoknál pedig -244 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 71 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Áfium) (Téglagyári út 30.) és a Városmajor Gyógyszertár (Városmajor út 55.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Thököly Gyógyszertár Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

