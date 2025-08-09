Itt vannak a részletek: ezért szúrta nyakon társat a férfi Szolnokon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A Napi Infóban: Hivatalos közleményt adott ki a rendőrség a szolnoki késelésről

Fotó: Nagy Balázs

Napi infó, friss hírek

Megszólalt a rendőrség: itt vannak a sokkoló részletek a szolnoki késelésről – galériával, videóval

Sikeres volt a hajtóvadászat az emberölési kísérlettel gyanúsított jászkunsági férfi ellen

Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!

Rekordméretű méhpusztulás sújtja a jászsági méhészeket is, a túlélésért küzdenek

Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt

Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkos

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint épül Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászberény belterületén a Gyöngyösi utat a Csángó fesztivál miatt lezárják a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat.

A 46-os főúton, Mezőtúron a Túri vásár programja miatt déltől a Szabadság tér környezetét lezárják, a forgalmat önkormányzati utakra terelik el.

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

A Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között, valamint Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp!

Hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg 08.09-én, szombaton 22 óra és 08.10-én, vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.

Programok

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.