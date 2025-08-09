4 órája
Itt vannak a részletek: ezért szúrta nyakon társat a férfi Szolnokon
Napi infó, friss hírek
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint épül Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Jászberény belterületén a Gyöngyösi utat a Csángó fesztivál miatt lezárják a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat.
A 46-os főúton, Mezőtúron a Túri vásár programja miatt déltől a Szabadság tér környezetét lezárják, a forgalmat önkormányzati utakra terelik el.
A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.
A Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között, valamint Nagyrév és Tiszabög között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp!
Hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg 08.09-én, szombaton 22 óra és 08.10-én, vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.
Programok
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -314 centiméter, Szolnoknál pedig -262 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 72 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Agora Gyógyszertár (Ságvári krt. 23.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.