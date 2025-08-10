Sorozatosan zárnak be ennek az üzletnek a láncai, most egy újabb jászkunsági település az érintett

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az áruházlánc vezetése szerint nem működött eredményesen, ezért bezár a kisújszállási Spar

Napi infó, friss hírek

Augusztus végén végleg lehúzza a rolót a népszerű üzletlánc a jászkunsági településen

Teljesen elnéptelenedett Szolnok központja – fotókon a hátborzongatóan üres utcák

Tucatjával gurulnak a luxusautók Szolnokon, egy legendás szépséget is lencsevégre kaptak – videóval

Sötét félévet zárt a Jászkunság, majdnem megduplázódott a gyászoló családok száma

Lassan kiderül, milyen üzleti körök állhatnak a Tisza Párt mögött

Riasztották a mentőhelikoptert, szorult helyzetbe került egy pár a kutyájával

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint Jászberény belterületén a Gyöngyösi utat a Csángó fesztivál miatt lezárták a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat.

A 46-os főúton, Mezőtúron a Túri vásár programja miatt déltől a Szabadság tér környezetét lezárják, a forgalmat önkormányzati utakra terelik el.

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

Hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg 08.09-én, szombaton 22 óra és 08.10-én, vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.

Programok

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap ragyogó időjárásra van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 551 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -333 centiméter, Szolnoknál pedig -277 centiméter.