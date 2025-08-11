augusztus 11., hétfő

Hatalmas baleset Szolnokon – mutatjuk a helyszínt, amely megbénította a város forgalmát

Fotó: Mészáros János

  • Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval
  • Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról
  • Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval
  • Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval
  • Ismét kéregetésbe kezdett a Tisza Párt
  • A vízpart veszélyeire figyelmeztet a rendőrség (videó)

Az útinform tájékoztatása szerint Jászberény belterületén a Gyöngyösi utat a Csángó fesztivál miatt lezárták a Dózsa György út és a Nagytemplom utca között. A korlátozás hétfőn 12:00-ig van érvényben, ez idő alatt a Bercsényi útra terelik az autósokat.

A 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. 

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik. 

Az aktuális programokból itt válogathat.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn igazi nyaralós időjárás várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az északi szél viszont több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz.

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 738 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -290 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Szolnokon a PatikaPlus Gyógyszertár (Calendula) (Mátyás király út 29.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

