Vérontásig fajult a vita Szolnokon – most kiderült, mi volt az indíték

Új részletek derültek ki a szolnoki késelés kapcsán: kiderült, miért támadt társára a hajléktalan férfi

Brutális balesetet rögzített a térfigyelő Szolnokon, mindenki hallotta a csattanást – videóval

Jászkunsági család szenvedett brutális balesetet Félegyházánál, lángokban állt a helyszín

Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával

Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel

Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

Programok

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden derült időjárásra számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -341 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Manna Gyógyszertár (Csóka utca 3.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.