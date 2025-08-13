Fontos felújítás kezdődik a Thököly úti felüljárón, jelentős forgalmi változásokra kell számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Nagy Balázs

Napi infó, friss hírek

Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón

Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak

Simán nyert a Szolnoki MÁV a Törökszentmiklós ellen edzőmeccsen

Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban

Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt

Komoly tüzek pusztítanak több nyugat-balkáni országban

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség, a kánikula jellemzi a nap időjárását.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.