Fontos felújítás kezdődik a Thököly úti felüljárón, jelentős forgalmi változásokra kell számítani
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón
- Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak
- Simán nyert a Szolnoki MÁV a Törökszentmiklós ellen edzőmeccsen
- Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban
- Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt
- Komoly tüzek pusztítanak több nyugat-balkáni országban
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.
Programok
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség, a kánikula jellemzi a nap időjárását.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Baross út 5.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.