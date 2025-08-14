4 órája
Napról napra apad a Tisza – megnéztük, mi maradt utána
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.
Programok
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön derült időjárás várható, 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.