Napról napra apad a Tisza – megnéztük, mi maradt utána

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Mészáros János

Napi infó, friss hírek

Hatalmas baleset Rákóczifalván: oszlopnak csapódott az egyik autó

Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval

Napról-napra csökken a vízszint! Friss fotókon és videón is mutatjuk, hogyan fest most a Tisza

Minden szénné égett: hatalmas tűz tombolt Karcagon, csak a koromfekete romok maradtak a házban

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter újabb csodafegyvere

Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változata

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, amit így a 2-es és az 5-ös km között lezártak. A forgalmat Szászberek felé terelik.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön derült időjárás várható, 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 550 centiméter, Kisköre-felsőnél 736 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Hetényi Patika (Tószegi út 21.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Fehér Kereszt Gyógyszertár (Almássy u. 2.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.