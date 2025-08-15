1 órája
Készenléti rendőrök érkeztek Szolnokra – mutatjuk, miért van rájuk szükség
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- 100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek
- Válaszolt a szakhatóság, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz sertéstelep Tiszaszőlősön
- Itt a bejelentés, amire mindenki várt: mostantól a készenléti rendőrség is vigyázza a rendet Szolnokon
- Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt
- Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg
- Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
Programok
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken derült időjárás várható, 34 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.