augusztus 15., péntek

Mária névnap

Napi infó

1 órája

Készenléti rendőrök érkeztek Szolnokra – mutatjuk, miért van rájuk szükség

Címkék#útinform#vízállás#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen
Fotó: Nagy Balázs

Napi infó, friss hírek

  • 100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek
  • Válaszolt a szakhatóság, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz sertéstelep Tiszaszőlősön
  • Itt a bejelentés, amire mindenki várt: mostantól a készenléti rendőrség is vigyázza a rendet Szolnokon
  • Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt
  • Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg
  • Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. 

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken derült időjárás várható, 34 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Pingvin Patika (Ízisz) (Jubileum tér 5.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

