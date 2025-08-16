Szolnokon tényleg sokan versenyeznek az utakon? Itt a rendőrség válasza

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Napi infó, friss hírek

Tényleg sok a gyorsulási verseny Szolnokon? A rendőrség most válaszolt a kérdésre.

Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok, mikor meglátták, milyen lények léptek ki az akácosból.

Villanyoszlopnak ütközött, majd az árokban végezte egy autó Szolnoknál, többen is megsérültek.

A világ minden tájáról érkeznek majd tűzoltók Szolnokra.

Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával.

Tragikus kényszerleszállás: egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek.

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Túrkevén mezőgazdasági felvonulást tartanak, ezért 08:00 és 10:00 között a Póhamarai utcán és az Új utcán, illetve a Túrkeve bekötő úton kell forgalomkorlátozásra számítani. (4202-es jelű út)

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 547 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kígyó Gyógyszertár (Indóház u. 23.), Jászberényben a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth Lajos út 92.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.