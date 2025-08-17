augusztus 17., vasárnap

1 órája

Egy titokzatos nő és Kristóf története tartja izgalomban az országot

Close-up of hand scrolling on phone at festival
Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak.

Mindenkit megérintett Kristóf és a titokzatos nő közös története, akit most egy egész ország keres.

Ez jobb, mint a mesében! Három óriási halat fogott a tiszai horgász, és ezzel minden kívánsága teljesült.

Szétnyílt az aszfalt, elnyeli a bicikli kerekét a hatalmas repedés Boldog és Jászfényszaru között.

Hallgatással védi Magyar Péter hazugságait a Magyar Orvosi Kamara.

Borzalmas autóbaleset: négy fiatal szörnyethalt.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. 

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az északnyugati szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 73 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

