augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

4 órája

Így növelné Szolnok közbiztonságát a Készenléti Rendőrség jelenléte

Címkék#útinform#vízállás#ügyeletes gyógyszertárak#időjárás

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

  • Sötét titkot rejtegetve ment a folyóhoz egy társaság, majd a hatóságiak belenéztek a papírjaikba
  • Megdöbbentő fotókat hoztunk az egykor gyermekektől nyüzsgő miklósi táborról, így néz ki most az épület
  • Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal
  • Újabb részleteket árultak el a Szolnokon felálló Készenléti Rendőrség működéséről
  • A holokauszttal viccelődött Magyar Péter pártjának egyik szimpatizánsa
  • Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 546 centiméter, Kisköre-felsőnél 732 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 74 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kolozsvári Gyógyszertár (Kolozsvári út 23.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu