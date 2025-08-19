augusztus 19., kedd

Huba névnap

Napi infó

1 órája

Elátkozott útszakasz: kísértetiesen hasonló balesetek történnek a forgalmas csomópontnál

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kisújszállás határában, a 142-es km-nél gerendabeemeléseket végeznek 11 és 12 óra között. A munkálatok félpályás korlátozással járnak, de rövid időre a forgalmat is megállíthatják. 
    A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 540 centiméter, Kisköre-felsőnél 729 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 74 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Kossuth Gyógyszertár (Kossuth tér 7-8.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

