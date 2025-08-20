1 órája
Mindenkit a szétvert vonat tart lázban, többen követelik, hogy bűnhődjön a tettes
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint az államalapítás ünnepének napján (augusztus 20-án) Karcagon Szent István napi felvonulást tartanak 13:00 és 15:00 között, ezért a Madarasi úton ebben az időszakban félpályás útlezárást vezetnek be. Törökszentmiklóson pedig az ünnepi rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos utcát (46-os főút) a Kossuth tér közelében 18:00 és 23:30 között.
A 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kisújszállás határában, a 142-es km-nél gerendabeemeléseket végeznek 11 és 12 óra között. A munkálatok félpályás korlátozással járnak, de rövid időre a forgalmat is megállíthatják.
A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán szeszélyes időjárásra számíthatunk. A nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 538 centiméter, Kisköre-felsőnél 725 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 75 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.