Mindenkit a szétvert vonat tart lázban, többen követelik, hogy bűnhődjön a tettes

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint az államalapítás ünnepének napján (augusztus 20-án) Karcagon Szent István napi felvonulást tartanak 13:00 és 15:00 között, ezért a Madarasi úton ebben az időszakban félpályás útlezárást vezetnek be. Törökszentmiklóson pedig az ünnepi rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos utcát (46-os főút) a Kossuth tér közelében 18:00 és 23:30 között.

A 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kisújszállás határában, a 142-es km-nél gerendabeemeléseket végeznek 11 és 12 óra között. A munkálatok félpályás korlátozással járnak, de rövid időre a forgalmat is megállíthatják.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán szeszélyes időjárásra számíthatunk. A nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.