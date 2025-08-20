augusztus 20., szerda

1 órája

Mindenkit a szétvert vonat tart lázban, többen követelik, hogy bűnhődjön a tettes

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

  • Mentőhelikopter szállt le a ceglédi belvárosban: sürgős mentésre szorult egy kisgyermek – videóval
  • Óriási változás a szolnoki tűzijátékban, még sosem volt példa arra, ami most történik
  • Rémálommá vált az út a szétvert vonaton, felkavaró hír terjed Újszászon – galériával, videóval
  • Rejtélyes feliratok hozták lázba a szolnoki belváros járókelőit, teli lett velük az egyik utca
  • Nem volt rá jogosult, mégis a tárcával fizettette ki felesége szállásdíját Ruszin-Szendi Romulusz
  • Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint az államalapítás ünnepének napján (augusztus 20-án) Karcagon Szent István napi felvonulást tartanak 13:00 és 15:00 között, ezért a Madarasi úton ebben az időszakban félpályás útlezárást vezetnek be. Törökszentmiklóson pedig az ünnepi rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos utcát (46-os főút) a Kossuth tér közelében 18:00 és 23:30 között.

A 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kisújszállás határában, a 142-es km-nél gerendabeemeléseket végeznek 11 és 12 óra között. A munkálatok félpályás korlátozással járnak, de rövid időre a forgalmat is megállíthatják. 
    A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán szeszélyes időjárásra számíthatunk. A nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 538 centiméter, Kisköre-felsőnél 725 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 75 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

