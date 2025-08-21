2 órája
Különleges módszerrel buktatták le az orvhalászokat
Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó, friss hírek
- A szolnoki tolvajok nem sejtették, hogy őket is figyelik – a végső pillanatban fedték fel kilétüket
- Ez a látvány fogadja a látogatót Nagy Grófo sírjánál, ahol 5 öve alussza örök álmát a zenész
- Nagy, sötét tárgy látszott ki a Tiszából, szenzációs leletre bukkant egy csónakázó család
- Nagy fordulatot vett a családi pecázás, amikor különleges állatot fogott az idős asszony
- Megvan, hogy miért támadja a Tisza a fix 3 százalékos otthonteremtési programot
- Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencéből
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
A 32-es főúton, Szolnok belterületén a vasúti felüljárón karbantartási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.
Felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok
Az aktuális programokból itt válogathat.
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek, ezért a szakemberek mindenkitől azt kérik, hogy viharok előtt majd gondosan zárja be az ajtókat, ablakokat! Északnyugaton 24, délkeleten 34 fok körüli értékeket mérhetünk.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 536 centiméter, Kisköre-felsőnél 722 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Levendula Gyógyszertár (Széchenyi krt. 6/a.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson az Amaryllis Gyógyszertár (Széchenyi u. 131.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.