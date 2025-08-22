5 órája
Minden, amit eddig tudni lehet a szolnoki utcai verekedésről
- Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval
- Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Törökszentmiklós közelében, az M4-es autóúti csomópontnál, portáltáblákkal kapcsolatos munkákat végeznek. 12.00 órától 13.00 óráig a fél útpályát lezárják, jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra lehet számítani.
Programok
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 537 centiméter, Kisköre-felsőnél 722 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.