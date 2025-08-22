augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

5 órája

Minden, amit eddig tudni lehet a szolnoki utcai verekedésről

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

  • a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Törökszentmiklós közelében, az M4-es autóúti csomópontnál, portáltáblákkal kapcsolatos munkákat végeznek. 12.00 órától 13.00 óráig a fél útpályát lezárják, jelzőőrök irányítják a forgalmat.
    A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra lehet számítani. 

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 537 centiméter, Kisköre-felsőnél 722 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

