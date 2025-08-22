Minden, amit eddig tudni lehet a szolnoki utcai verekedésről

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Napi infó, friss hírek

Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval

Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást

Átrepesztenek a záróvonalon és a szabályosan közlekedőket szidják a hírhedtté vált szakaszon

Már korábban is támadta a kormányt Magyar Péter milliárdos támogatója

A Föld legidősebb lakója a Titanic katasztrófája előtt született, két világháborút átélt (videó)

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton

a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Törökszentmiklós közelében, az M4-es autóúti csomópontnál, portáltáblákkal kapcsolatos munkákat végeznek. 12.00 órától 13.00 óráig a fél útpályát lezárják, jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra lehet számítani.

Programok

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 537 centiméter, Kisköre-felsőnél 722 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 77 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.