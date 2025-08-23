Emberméretű lényt fogott ki egy horgász a Tiszából Szolnokon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infónkban: kapitális harcsa a csónakban. Kertész Géza gigászi halat zsákmányolt Szolnoknál

Forrás: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Napi infó, friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 722 centiméter, Kisköre-felsőnél -340 centiméter, Kisköre-alsónál -282 centiméter, Szolnoknál pedig -300 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 75 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Mosoly Patika (Felsőszandai rét 1.) és a Magister Gyógyszertár (Széchenyi krt. 121.), Jászberényben a Jászsági Szentháromság Gyógyszertár (Lehel Vezér tér 14.) és a Mérleg Gyógyszertár (Bercsényi út 10.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.), Jászapátin a István Király Gyógyszertár (Petőfi út 2.), Kunszentmártonon a Kéki Gyógyszertár (Kossuth u. 21.), Karcagon a KULCS Gyógyszertár (TESCO) (Kisujszállási u. 34.) az ügyeletes.