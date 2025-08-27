2 órája
Rejtélyes felirat titkát fejtették meg, az elhagyott építményből rögtön elszállítják
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint, épül a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.
A 441-es főúton, Cegléd térségében az 5-ös és a 9-es km között burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.
Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.
Ügyeletes patikák
Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (ossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.
