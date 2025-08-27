augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Napi infó

2 órája

Rejtélyes felirat titkát fejtették meg, az elhagyott építményből rögtön elszállítják

Napi infó: a legfontosabb tudnivalók egy helyen
Napi infó, friss hírek

Megfejtették a sosem látott felirat titkát, azonnal elszállítják az elhagyott építményből.

Eltűnt egy kamionos, hetek óta nem találják az óriási jármű sofőrjét.

Árokba borult egy autó az M4-esen, súlyos baleset miatt zárták le az út egy részét.

Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen.

Kínos bakik sorát követte el a nyáron Magyar Péter.

Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint, épül  a 4-es főúton, a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A 441-es főúton, Cegléd térségében az 5-ös és a 9-es km között burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

Tiszaroff és Tiszasüly között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szerdán sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján, a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 737 centiméter, Kisköre-alsónál -340 centiméter, Szolnoknál pedig -299 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 76 centiméter.

Ügyeletes patikák

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (ossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg. Érdemes minden esetben előzetesen tájékozódni az aktuálisan ügyeletes gyógyszertárról, mivel az ügyeleti rend változhat.

 

